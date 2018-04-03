بعد انتشاره.. تعرف على أسباب الجرب وطرق الوقاية

المواطن - الرياض

انتشرت حالات جرب في عدد من مدارس المملكة، صاحبتها قرارات بتعليق الدراسة منعًا لانتشار المرض بين الطلاب.

أسباب الجرب

يُعد الجرب من زمرة الأمراض الجلدية المعدية ويتميز بالحكة الشديدة التي يسببها نوع من الطفيليات التي تنتمي للحشرات من فصيلة العنكبوتيات، وتتراوح فترة حضانة هذا المرض ما بين 14-21 يومًا.

وتنتقل العدوى عن طريق الملامسة المباشرة لجلد الشخص المصاب وذلك في المناطق المزدحمة خاصّة في المدارس أو المخيّمات.

كما تنتقل بواسطة استخدام الأدوات الشخصيّة، وذلك لأنّ الطفيل لديه القدرةُ على العيش خارج جسم الإنسان لمدّة تتراوح من 48-72 ساعة، مما قد يؤدّي إلى إصابة جميع الأسرة بشكل سهل وسريع.

وتتحرك العدوى أيضًا من خلال ملامسة بعض الحيوانات المصابة مثل: الأغنام أو الكلاب أو القطط.

ما هي أعراض الجرب؟

ظهور حكة شديدة جدًا في الجلد، تزداد حدتها في ساعات الليل. تظهر الحكة لدى الأطفال والكهول بشكل أكثر حدة، وقد يعاني الأطفال من آثار جانبية حادة تظهر على سطح الجلد.

الوقاية والعلاج

وتختلف طرق علاج الجرب حيث يتم استخدام أدوية لقتل هذه الطفيليّات التي تسبّب حدوث الإصابة من خلال استعمال بعض المواد والّتي تكون على شكل دهون موضعيّة.

ومن طرق العلاج: استخدام محلول البنزينل بنزويت ويتمّ بدهن الجلد كامل من جهة الرقبة وصولاً إلى القدمين وذلك يكون لمدّة ثلاث أيام قبل النوم.

وكانت وزارة التعليم أعلنت تعليق الدراسة في عدد من مدارس مكة التي ظهرت بها حالات إصابة بالجرب لمنع انتشار العدوى.

وأجرت بعض التدابير في المنطقة منها:

عزل جميع الحالات المشتبه بها، ومنحها إجازات مرضية، وذلك احترازياً لمنع انتشار المرض بين بقية الطلاب والطالبات.

تعليق الدراسة في المدارس التي حدثت بها حالات الاشتباه لحين معالجة كافة الحالات.

خصصت صحة مكة بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية بالتعليم فرقاً ميدانية لزيارة المدارس لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض.







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