بـ5 ريالات.. أمانة جدة تكشف تفاصيل مشروع دورات المياه الذكية

المواطن - وليد الفهمي - جدة

بدأت أمانة محافظة جدة في تفعيل 16 دورة مياه ذكية “إلكترونية” للرجال والنساء، بأسعار لا تتجاوز 5 ريالات للاستخدام الواحد وتوفير الأيادي العاملة للعمالة.

وقال المركز الإعلامي لأمانة جدة لـ”المواطن“: إن عدد دورات المياه ذاتية العمل الموجودة في الواجهة البحرية يبلغ عددها (8) دورات مياه للرجال و(8) دورات مياه للنساء، موزعة على امتداد المشروع.

وتمتاز هذه الدورات بأنها دورات مياه إلكترونية، تشتمل على عدة مواصفات، وهي تحتوي على نظام ذكي أوتوماتيكي للغسيل والتجفيف والتطهير بعد كل استخدام للأرضيات والحوائط وأجزاء الحمام المختلفة، أجهزه استشعار للمستخدم (المناديل، الحنفية، تجفيف الأيدي)، ومقابس للطوارئ خارجي وداخلي، بالإضافة إلى استخدام خامات مضادة للحريق.

وأكدت الأمانة أنه جاري الآن استكمال إجراءات توقيع العقد مع المستثمر، ومتوقع خلال شهر بدء التشغيل، مشيرة إلى أنها تعمل على تعميمها في مشاريعها المستقبلية.







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