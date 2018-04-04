تفاصيل 20 فرصة استثمارية سياحية في القصيم

المواطن - بريدة

عرض جناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم في ملتقى السفر والاستثمار السياحي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض حوالي 20 فرصةً استثمارية في المجال السياحي بدعم من غرفة صناعة وتجارة القصيم وغرفتي محافظة عنيزة ومحافظة الرس.

وعرض جناح القصيم 3 فرص كبرى لأمانة منطقة القصيم في مدينة بريدة عبارة عن إقامة منتزه سياحي على أرض فضاء مساحتها 45000م2 في خب روضان وفرصة لإقامة مدينة ترفيهية بمساحة 41000م2 بمنتزه الملك عبدالله بطريق الملك فهد وفرص لإقامة فندق على أرض فضاء مساحتها 16000م2 بطريق الملك فهد ببريدة

كما عُرضت فرص استثمارية لبلدية محافظة عنيزة تمثلت في مشروع لتطوير وتشغيل وإنشاء منتجع صحي وتطوير وتشغيل منتزه الملك عبدالله وإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية، كما يعرض جناح القصيم فرصاً استثمارية في الرس عبارة عن إقامة حديقة ترفيهية بمساحة 4000م2 وإنشاء مدينة ترفيهية شرق حديقة الأمير فيصل بن بندر بمساحة 50000م2 وفرصة لإقامة مهرجانات وفعاليات بحديقة المحفل بالرس، وقدمت بلدية الشماسية فرصاً في منتزه الجال الشرقي، واحتوى الجناح على فرص استثمارية لبلدية البدائع عبارة عن مواقع استثمارية لإقامة منتجعات ونزل سياحية على طريقي الملك عبدالله والملك سلمان كما عرض الجناح فرصًا لبلديات البصر والنبهانية وقصيباء والفويلق.

من جانبه استعرض فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم فرصة لتشغيل المنتزه وتأجير مواقع استثمارية وميدان دراجات في منتزه القصيم الوطني بشرق بريدة وفرصًا استثمارية في منتزه الغضاء البري بمحافظة عنيزة ومنتزه الأسياح الوطني وفي منتزه وادي السهل وفي المنتزه الوطني بقبة وفي البدائع منتزه الأحمدية وفي منتزه جبل ساق بالفويلق البري وفي منتزه صعافيق الوطني.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أمين عام مجلس التنمية السياحية إبراهيم بن علي المشيقح أن مشاركة القصيم تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المميزة بالمجال السياحي والوجهات والمسارات السياحية التي تجذب الزائر إلى القصيم ، ويعّرف الجناح زواره على مقومات وعناصر الجذب السياحي وتنوعها كما يعرِّف بالفعاليات والبرامج التي تُقام بمنطقة القصيم ضمن روزنامة الأنشطة والبرامج الترويحية والسياحية وبرامج الرحلات السياحية والخدمات الفندقية، كما يستعرض ركن صنع في القصيم، المنتجات والأعمال التي أبدع فيها حرفيو وحرفيات القصيم التي تمثل تحفاً فنية وهدايا تذكارية لزائر القصيم.

من جانبه أثنى مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم أمين عام مجلس التنمية السياحية على دعم وتوجيه أمير القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية وحرصه على المشاركة في الملتقيات والمناسبات للتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع السياحي والعمل على تفعيلها واستغلالها مشيراً إلى أن الجناح أعطى الفرص للمستثمرين بالقصيم للتعريف بخدماتهم وعقد الشراكات واللقاءات مع المهتمين والمختصين والخبراء في قطاع السياحة وإيجاد شراكات متعددة مع مستثمرين في القطاع السياحي والفندقة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :