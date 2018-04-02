جامعة الحدود الشمالية تعلن عن نتائج المسابقة الوظيفية

المواطن - الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية نتائج المسابقة الوظيفية للمتقدمات على وظائف الإعادة في (كلية العلوم والآداب بالعويقيلة).

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن مدير الجامعة اعتمد نتائج المسابقة الوظيفية للمتقدمات على وظائف الإعادة كمرشحات للابتعاث ومن ثم التعيين كمعيدات في كلية العلوم والآداب بالعويقيلة، والتي تم الإعلان عنها سابقاً وذلك بعد إجازتها من المجالس المختصة.

وتهيب الجامعة بجميع المقبولات الأساسيات بسرعة مراجعة عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة بمدينة عرعر اعتباراً من يوم الاثنين 16 / 7 / 1439هـ وذلك لإنهاء الإجراءات الرسمية مصطحبات معهن أصل الوثائق، وكذلك مراجعة عمادة الدراسات العليا وإحضار قبولات الدراسة للترشيح للابتعاث، ومن ليس لديها قبول في الدارسة تعطى فرصة شهرين اعتباراً من تاريخ 16 / 7 / 1439هـ لإحضار قبول صريح وبعدها سوف يسقط حقها في الابتعاث ومن ثم التعيين ويستبعد طلبها وسيتم النظر في طلب الاحتياط الأول إن وجد.

النتائج عبر الرابط التالي (هنا).







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