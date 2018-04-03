جماهير الزعيم: #لاجل_الهلال_كلنا_نواف

المواطن - محمد سمعه

دافعت مجموعة كبيرة من جماهير نادي الهلال عن الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة الهلال، وذلك بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان نادي الهلال خسر من نادي العين الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت أمس الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

وتحدث منبر الهلال على تويتر قائلًا: نعلم جيدًا أنك واثق الخطوة.. ومهما قالوا فيك لن يصلوا إلى مبتغاهم.. تظل شامخًا وجماهير الهلال تثق بك وتقدر ما قمت به يا وجه السعد.

بينما قال ABOUNOURA على تويتر: يستاهل الهلال ويستاهل وجه السعد.

ويذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الرابع في المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد نقطتين.

ويتواجد نادي الهلال حاليًّا في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي.

يرغب الهلال في المنافسة بقوة على نيل لقب الدوري السعودي والفوز به للموسم الثاني على التوالي.

يذكر أن نادي الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني بنتيجة هدفين لهدف في مجموع المباراتين.

ويدرب نادي الهلال حاليًّا المدرب خوان براون، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

تعاقد نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب أشرف بن شرقي من صفوف نادي الوداد البيضاوي المغربي.







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