حاسبة حساب المواطن ترشدك إلى قيمة الدعم قبل نزوله

المواطن - الرياض

يواصل برنامج حساب المواطن تقديم الخدمات للمستفيدين والتسهيل عليهم ومن بين الخدمات التي يقدمها موقع البرنامج على الإنترنت الحاسبة التقديرية التي من خلالها يمكن معرفة قيمة الدعم للمستحقين.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي ( هنا).

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

من جهة أخرى أعلن حساب المواطن ، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة جديدة تتيح معاودة الاتصال بالمستفيدين لتوفير وقت الانتظار.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم إطلاق خدمة جديدة لمعاودة الاتصال بالمستفيد.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال الاتصال بمركز الاتصال (19912) وظهر للمستفيد أن جميع ممثلي الخدمة مشغولون، حيث سيتيح نظام الرد الآلي للمستفيد معاودة الاتصال به في حال عدم رغبته بالانتظار.

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.







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