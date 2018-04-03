حساب المواطن مجددًا: الأهلية لا تعني الاستحقاق

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أن الأهلية لا تعني الاستحقاق للدعم في البرنامج.

وأكد حساب المواطن أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وكان حساب المواطن قد أعلن قبل أيام نتائج الأهلية للدورة الخامسة موضحًا، أنه يُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية عبر الموقع الإلكتروني .

وأوضح حساب المواطن الخطوات لمعرفة حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية وذلك بالدخول إلى قائمة دراسة الأهلية والتي تنقسم إلى ثلاث حالات:

– حالة المستفيد والتابعين المؤهلين

– حالة المستفيد غير مؤهل

– لم يتم دراسة حالة الأهلية

كما أتاح حساب المواطن آلية التقديم باعتراض في حال عدم استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم في البرنامج. وقال حساب المواطن إنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج. وأوضج حساب المواطن أنه من أجل تسجيل اعتراض على عدم الأهلية يجب اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن على الإنترنت عبر الرابط التالي (هنا).

الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال أيقونة (قائمة دراسة الأهلية) .

اختيار أيقونة أسباب عدم الأهلية.

اختيار أيقونة تقديم اعتراض ثم تعبئة البيانات اللازمة وسيتم رفع الاعتراض.







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