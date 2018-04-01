حساب المواطن : هذا ما يعنيه صرف الدعم بأثر رجعي

المواطن- الرياض

أكد حساب المواطن أنه في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي.

ولفت حساب المواطن في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الأحد، إلى أن الأثر الرجعي سيكون عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.

أتاح حساب المواطن آلية التقديم باعتراض في حال عدم استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم في البرنامج.

وقال حساب المواطن: إنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح حساب المواطن أنه من أجل تسجيل اعتراض على عدم الأهلية يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن على الإنترنت عبر الرابط التالي (هنا).

الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال أيقونة (قائمة دراسة الأهلية) .

اختيار أيقونة أسباب عدم الأهلية.

اختيار أيقونة تقديم اعتراض ثم تعبئة البيانات اللازمة وسيتم رفع الاعتراض.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن، اليوم الأحد، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة لشهر إبريل الجاري.

وأوضح حساب المواطن الخطوات لمعرفة حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك بالدخول إلى قائمة دراسة الأهلية، والتي تنقسم إلى ثلاث حالات:

– حالة المستفيد والتابعين المؤهلين.

– حالة المستفيد غير مؤهل.

– لم يتم دراسة حالة الأهلية.







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