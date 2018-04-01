حساب المواطن يحدد موقفه من تغيير الحساب البنكي

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن أن تغيير آيبان حساب البنكي لا يؤثر على نزول الدعم للمستحقين حيث يتم التعامل مع الحساب القديم لحين اعتماد الحساب الجديد.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على إحدى المستفيدات : إن تغيير الحساب البنكي لا يؤثر ، حيث سيتم صرف الدعم “في حال كنتِ مستحقة” على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن ، اليوم الأحد، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة لشهر أبريل الجاري.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه يُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).

وحدد حساب المواطن الخطوات لمعرفة حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية:

وذلك بالدخول إلى قائمة دراسة الأهلية والتي تنقسم إلى ثلاث حالات:

– حالة المستفيد والتابعين المؤهلين

– حالة المستفيد غير مؤهل

– لم يتم دراسة حالة الأهلية

وبين البرنامج أنه في حالة الرغبة في الاعتراض على الأهلية يتم الضغط على أيقونة “تقديم اعتراض”.

يذكر أن شروط الأهلية تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.







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