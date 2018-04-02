حساب المواطن يطلق خدمة جديدة تتيح معاودة الاتصال بالمستفيدين

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن ، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة جديدة تتيح معاودة الاتصال بالمستفيدين لتوفير وقت الانتظار.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أن تم إطلاق خدمة جديدة لمعاودة الاتصال بالمستفيد.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال الاتصال بمركز الاتصال (19912) وظهر للمستفيد أن جميع ممثلي الخدمة مشغولون، حيث سيتيح نظام الرد الآلي للمستفيد معاودة الاتصال به في حال عدم رغبته بالانتظار.

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار، إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم السبت.







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