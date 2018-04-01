حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة الخامسة.. ثلاث حالات

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن ، اليوم الأحد، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة لشهر أبريل الجاري.

وأوضح برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).

وأوضح حساب المواطن الخطوات لمعرفة حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية:

وذلك بالدخول إلى قائمة دراسة الأهلية والتي تنقسم إلى ثلاث حالات:

– حالة المستفيد والتابعين مؤهلين

– حالة المستفيد غير مؤهل

– لم يتم دراسة حالة الأهلية

وبين البرنامج أنه في حالة الرغبة في الاعتراض على الأهلية يتم الضغط على أيقونة “تقديم اعتراض”.







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