حساب المواطن يوضح المقصود بالموافقة على الاعتراض لكن غير مؤهل

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن المقصود بعبارة تمت الموافقة على الاعتراض لكن الطلب غير مؤهل مؤكدًا أن هذه الحالة تعني أنه سيتم إعلان نتيجة الأهلية في دورة الدفع اللاحقة.

وأوضح حساب المواطن أن هذه الرسالة تعني أن المستفيد تقدم باعتراض لكنه لم يتم بعد دراسة الأهلية وفي حالة دراسة الأهلية سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن، الأحد الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة لشهر أبريل الجاري.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه يُمكن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).

وأوضح حساب المواطن الخطوات لمعرفة حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية:

وذلك بالدخول إلى قائمة دراسة الأهلية والتي تنقسم إلى ثلاث حالات:

– حالة المستفيد والتابعين المؤهلين

– حالة المستفيد غير مؤهل

– لم يتم دراسة حالة الأهلية

وأتاح حساب المواطن آلية التقديم باعتراض في حال عدم استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم في البرنامج.

وقال حساب المواطن إنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضج حساب المواطن أنه من أجل تسجيل اعتراض على عدم الأهلية يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن على الإنترنت عبر الرابط التالي (هنا).

الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال أيقونة (قائمة دراسة الأهلية) .

اختيار أيقونة أسباب عدم الأهلية.

اختيار أيقونة تقديم اعتراض ثم تعبئة البيانات اللازمة وسيتم رفع الاعتراض.







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