حساب المواطن يوضح.. هل يمكن إلغاء الاعتراض؟

المواطن- الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد أنه لا توجد خاصية إلغاء الاعتراض.

وأوضح خدمة عملاء حساب المواطن على موقع “تويتر”، أنه يجب أولًا الانتظار حتى يتم الرد على الاعتراض بالقبول أو الرفض.

وفي سياق آخر، شدد حساب المواطن على أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية بدون احتساب الدفعات السابقة، وحسب حالة الاستحقاق التي ستظهر لك إن كنت مستحقًّا سيتم صرف الدعم في 10 إبريل.

وفي وقت سابق، قدم برنامج حساب المواطن شرحًا وافيًا لخطوات تقديم اعتراض على عدم أهلية أحد التابعين لرب الأسرة المؤهل في البرنامج.

وأشار حساب المواطن إلى أنه عند الاعتراض على عدم أهلية أحد التابعين يلزم على رب الأسرة ما يلي:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج (هنا الرابط) ثم قائمة دراسة الأهلية.

الانتقال إلى تفاصيل أهلية التابعين.

معرفة سبب عدم الأهلية.

إرفاق المستندات المطلوبة.

وأكد حساب المواطن أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يذكر أن حساب المواطن أعلن، أمس، إطلاق خدمة جديدة تتيح معاودة الاتصال بالمستفيدين لتوفير وقت الانتظار.

وأوضح حساب المواطن، في تغريدة عبر تويتر، أنه تم إطلاق خدمة جديدة لمعاودة الاتصال بالمستفيد.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال الاتصال بمركز الاتصال (19912) وظهر للمستفيد أن جميع ممثلي الخدمة مشغولون، فإن نظام الرد الآلي للمستفيد سيتيح معاودة الاتصال به في حال عدم رغبته بالانتظار.

ويستهدف برنامج حساب المواطن، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.







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