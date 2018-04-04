حساب المواطن : 3 إجراءات للتعامل مع الدفعات المرفوضة

المواطن - سعد البحيري

كشف برنامج حساب المواطن عن الإجراءات التي يجب القيام بها حال وجود دفعات مرفوضة .

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن إنه في حالة وجود دفعات مرفوضة يتم القيام بالإجراءات التالية:

تنشيط الحساب البنكي

الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا)

الضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي

وأشار حساب المواطن في وقت سابق إلى أن الدفعات المرفوضة تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، بسبب أن حساب المستفيد وقت الإيداع لم يكن نشطًا.

ولاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن يجب أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :