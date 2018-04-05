دشن مبادرتين للسياحة والزراعة.. تركي بن طلال: جهود الحكومة في عسير مفرحة

المواطن - سعيد ال هطلاء - بيشه

أشاد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمبادرتي محافظة بيشة والتي أطلقتها بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياة والزراعة في محافظة بيشة كبيرة وأن المستقبل سيبدي الكثير من النتائج المبشرة بالسياحة المستدامة في محافظة بيشة والتي تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، والتي ستحقق للمواطن الكثير من الرفاهية والاستقرار.

و أضاف تركي بن طلال “أطمئنكم بأن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في منطقة عسير عامة ومحافظة بيشة بشكل خاص مفرحة جدًا، سواء في الجوانب السياحية، وخير دليل ما شاهدناه هذا المساء من برامج أطلقتها المحافظة بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني”.

جاء ذلك خلال حفل محافظة بيشة الذي أقامته مساء أمس الأربعاء احتفاءً بنائب أمير عسير بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه، وتدشين مبادرتي محافظة بيشة البيئية والسياحية، وذلك في قاعة الأمير فيصل بن خالد في مقر المحافظة.

وبدأ الحفل الخطابي الذي أعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة كلمة رحب خلالها باسمه ونيابة عن أهالي محافظة بيشة بسمو نائب أمير منطقة عسير، مهنئًا نائب الأمير بهذه الثقة الملكية، مستعرضًا المشاريع النوعية للمحافظة وأبرزها مشروع مكون الوجيد وعدد من المشروعات التنموية والتعليمية.

وأضاف ابن سبرة أن محافظة بيشة تحتفي اليوم بمبادرتين بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العام للسياحة والتراث الوطني، مشيدًا بدور الجهات الخدمية وما تقدمه من جهود لتنمية المحافظة وتطويرها.

وبعد ذلك، شاهد نائب أمير عسير فيلمًا وثائقيًا عن منتزه “يلا” الوطني” والذي يعد من أهم المتنزهات الوطنية الواقعة شمال شرق المحافظة ـ طريق الرياض الرين ـ والذي تبلغ مساحته حوالي 18 مليون متر مربع، ويقع في منطقة برية وأرض خصبة، كما يحتوي المنتزه على مجموعة من الأشجار والمكونات الطبيعية المختلفة ويتمتع بموقع استراتيجي، وتعتزم الوزارة على زراعة أكثر من 150 ألف شجرة من الأشجار المحلية كمرحلة أولى، وتتنوع الأشجار المزروعة بين السدر والطلح وتبلغ تكلفته الإجمالية بأكثر من ٨ ملايين ريال، ثم شاهد فيلمًا وثائقيًا آخرًا عن آلية الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المتضمنة تطوير سد بيشة وتفعيل المهرجانات والفعاليات الموسمية بما في ذلك المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة وتفعيل السياحة الزراعية وتطوير الآثار وتسيير الرحلات السياحية إلى المحافظة عبر المسارات السياحية التاريخية.

وإثر ذلك ألقيت عدد من القصائد الشعرية، ثم تسلم تقرير محافظة بيشة السنوي وعدد من الصور الفوتوغرافية التي تعكس طبيعة المحافظة وما تتميز به من مناطق جذب سياحي.







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