رسميًا.. فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية

المواطن - القاهرة

أعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة المصرية فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية تستمر لأربع سنوات بأكثر من 21 مليون صوت بنسبة تجاوزت 97% من إجمالي الأصوات المشاركة في انتخابات الرئاسة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على (21835387 صوتا)، فيما حصل منافسه موسى مصطفى على (656534 صوتا).

كانت قد أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية على مرحلتين الأولى شملت تصويت المصريين في الخارج أيام 16 و17 و18 مارس، والثانية في الداخل على مدى 3 أيام في جميع المحافظات، بدءًا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، وتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.







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