شاهد بالصور.. جولة داخل Warner Bros أكبر إمبراطوريات صناعة الأفلام والترفيه عالميًّا

المواطن- لوس أنجلوس

وثقت “المواطن” جولة الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى أميركا ، داخل شركة Warner Bros في لوس أنجلوس، والتي تعتبر من أكبر إمبراطوريات الإعلام والأفلام والترفيه في العالم.

وشركة Warner Bros من الأستوديوهات الستة الكُبرى في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يتفرع منها عدة شركات فرعية.

ويبلغ عدد موظفي شركة Warner Bros ٨ آلاف موظف، فيما تتجاوز إيراداتها 12 مليار دولار سنويًّا.

والشركة هي واحدة من أكبر شركات الأفلام في العالم، ويقع مقرها في بربانك، كاليفورنيا، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الأم تايم وارنر.

ولشركة وارنر برذرز العديد من الشركات الفرعية من ضمنها أستوديوهات وارنر برذرز ووارنر برذرز إنترآكتيف إنترتيمنت، وتلفزيون وارنر برذرز ووارنر براذرز أنيميشن ووارنر برذرز هوم فيديو ونيو لاين سينما وشبكة تلفزيون WB ودي سي كومكس.

وتمتلك الشركة نصف شبكة سي دبليو التلفزيونية.

وتأسست شركة وارنر برذرز في 4 إبريل، 1923 بعد كل من شركتي أفلام باراماونت أستوديوهات يونيفيرسال، اللذان تأسسا في 1912.

وتمتلك الشركة العديد من الأستوديوهات المميزة التي تم تصوير أفلام نالت شهرة عالية فيها، منها فيلم “جودزيلا” وأفلام كرتون معروفة مثل The Jazz Singer.







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