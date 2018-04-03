شرح نشأة الدولة السعودية.. ولي العهد يؤكد لمجلة ذا أتلانتيك: ليس هناك ما يسمى بالوهابية

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه لا يوجد مصطلح “الوهابية”.

وأضاف في حواره مع الكاتب جيفري غولدبيرغ، في مجلة “ذا أتلانتيك” الأميركية، أنه ليس هُناك ما يسمى بالوهابية، فالمملكة لا تؤمن بأن لديها وهابية، ولكن لديها مسلمون سُنّةً وكذلك مسلمون شِيعة.

وقال ولي العهد: “ونؤمن بأن لدينا في الإسلام السني أربع مدارس فقهية، كما أنه لدينا العلماء الشرعيين المعتبرين ومجلس الإفتاء. نعم، في المملكة العربية السعودية واضحٌ أن قوانيننا تأتي من الإسلام والقرآن، ولدينا المذاهب الأربعة- الحنبلي، الحنفي، الشافعي، المالكي، وهي مذاهب تختلف فيما بينها في بعض الأمور، وهذا أمر صحي ورحمة.

كما أجاب ولي العهد على سؤال بخصوص تأسيس الدولة السعودية الأولى، وقال: “بعد النبي مُحمد وخلفائه الأربعة، عاد الناس في الجزيرة العربية ليُقاتل بعضهم البعض كما فعلوا منذ آلاف السنين، لكن أُسرتنا، قبل 600 سنة، أنشأت بلدة من الصفر تُسمى الدرعية، قبل إنشاء الدولة السعودية الأولى، ومن هذه البلدة انطلقت الدولة السعودية الأولى”.

وتابع: “أصبحت الجزء الاقتصادي الأقوى في شبه الجزيرة. لقد ساعدوا في تغيير الواقع. معظم المدن الأخرى، اقتتلت على التجارة، واختطفت التجارة، ولكن أُسرتنا قالت لقبيلتين أُخرَيَيْن، بدلًا من مهاجمة طرق التجارة، لماذا لا نستعين بكم كحراس لهذه المنطقة؟ لذلك نمت التجارة، ونمت المدينة. كانت تلك هي الطريقة، وبعد ثلاثمائة سنة، لم تزل تلك هي الطريقة”.

وشدد على أن: “كانت الفكرة دائمًا هي أنك تحتاج إلى جميع العقول العظيمة في شبه الجزيرة العربية- الجنرالات، وقادة القبائل، والعلماء- الذين يعملون معًا. وكان أحدهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب. لكن أساسنا يستند إلى إيمان الناس ثم تأمين المصالح كافة، ومنها الاقتصادية، وليس إلى المصالح الأيديولوجية التوسعية (مثلما لدى مثلث الشر) في إشارة إلى إيران والإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية.

وأردف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “في السعودية لدينا أمور مشتركة؛ جميعنا مسلمون، جميعنا نتحدث العربية، وكلنا لدينا نفس الثقافة ونفس الاهتمام. عندما يتحدث بعضكم عن الوهابية، فهم لا يعرفون بالضبط ما الذي يتحدثون عنه. أصبحت عائلة ابن عبدالوهاب (عائلة آل الشيخ) معروفة اليوم، ومثلها عشرات الآلاف من العائلات المهمة في المملكة العربية السعودية اليوم. وستجدون شيعيًّا في مجلس الوزراء، وستجدون شيعةً في الحكومة، كما أن أهم جامعة في السعودية يرأسها شيعي. لذلك نحن نعتقد أن لدينا مزيجًا من المدارس والطوائف الإسلامية”.







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