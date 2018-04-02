صحة مكة تطمئن الأهالي: حالات الاشتباه بمرض الجرب قليلة وتعاملنا معها

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

واصلت صحة منطقة مكة المكرمة، جهودها في رصد ومتابعة حالات اشتباه مرض الجرب الجلدي بين طالبات وطلاب مدارس مكة والأحياء القاطنين بها منذ ظهورها قبل عدة أيام.

وأوضحت صحة مكة المكرمة لجميع أهالي وقاطني وزوار مكة أن حالات الاشتباه المرصودة وصلت 264 حالة، تمت السيطرة عليها واتخاذ الإجراءات من قبل الفرق الصحية الموفدة من الصحة في المدارس ومنازل المصابين.

وخصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، وبعد التنسيق مع إدارة تعليم مكة، 12 فريقًا صحيًّا ميدانيًّا (فرق رجالية وفرق نسائية) كل فريق مكون من طبيب وطبيبة واثنين من كادر التمريض، بإشراف ومتابعة إدارة الصحة العامة، لزيارة المدارس لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض، حيث تم منح الحالات المشتبهة في المدارس إجازة مرضية لحين شفائهم مع منحهم العلاج اللازم، وعمل تثقيف صحي للطلاب والطالبات لتوعيتهم بأسباب المرض وطرق الوقاية منه.

كما تم زيارة 8 مواقع سكنية في الأحياء التي تتواجد بها المدارس، حيث تم تشخيص 264 حالة جرب موزعة بين المدارس ومواقع سكن الحالات المبلغة، مطمئنةً أهالي مكة وزوراها بأن حالات الاشتباه لم تتجاوز مدارس الجاليات المتواجدة في الثلاثة الأحياء السكنية، التي تم حصرها، والتعامل مع حالات الاشتباه، ومعالجة الحالات المؤكدة بالأدوية المخصصة (أقراص تعطى مرة واحدة عن طريق الفم أو كريم يدهن به الجسم، وذلك وفقًا للوزن والعمر لكل حالة)، وفق النظام الطبي المتبع، متمنيةً للجميع دوام الصحة والعافية.







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