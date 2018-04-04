صورة تُثير الجدل حول احتراف عبدالله السعيد في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعة

بات اللاعب المصري عبد الله السعيد قريبًا من الرحيل عن النادي الأهلي المصري إلى الدوري السعودي وذلك بعد المشكلة والتي أثيرت حول تعاقده مع نادي الزمالك المصري.

وكان عبدالله السعيد رفض التوقيع وتجديد عقده مع الأهلي المصري ووقع لنادي الزمالك، ثم تراجع مرة أخرى وجدد للمارد الأحمر.

وعلى الفور قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري معاقبة عبدالله السعيد وتجميده ومنعه من اللعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت صورة لحصول عبدالله السعيد على تأشيرة الدخول إلى المملكة لمدة 30 يومًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وربطت تقارير إعلامية عدة في مصر صورة تأشيرة عبد الله السعيد بانتقاله إلى نادي أهلي جدة أو النصر أو الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن عبدالله السعيد يعد عنصرًا أساسيًا للمنتخب الأول المصري لكرة القدم وذلك تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وكان منتخب مصر تأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا وذلك بعد غياب دام لمدة 28 عامًا منذ المشاركة الأخيرة لمنتخب مصر في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

شارك عبدالله السعيد مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في العام الماضي في دولة الجابون، حيث وصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية ولكنه خسر اللقب أمام منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين لهدف في مباراة أقيمت في العاصمة الجابونية ليبرفيل.







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