ضبط حدثين تورطا بسرقة وتكسير المحلات والمركبات في الرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط حدثين تورطا في تكسير وتهشيم زجاج المركبات وأبواب المحلات وسرقتها بالعاصمة الرياض.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها، ووفقاً للبلاغ الوارد لمركز شرطة المنار عن دخول أشخاص مجهولين لمقر إحدى الشركات في وقت متأخر بعد منتصف الليل وعند مشاهدة الحارس لهم ارتكبوا الفرار على متن مركبة بيضاء من نوع هونداي (ألنترا).

وأضاف أنه فور مباشرة فرق دوريات الأمن مهامها الميدانية حول الموقع تم رصد المركبة يستقلها (حدثان / مواطن ويمني) وعثر بحوزتهما على عددٍ من الهواتف المحمولة، ومبلغ مالي مجهول المصدر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما تبين ارتباطهما بعدد من حوادث السرقة من محلات تجارية ومطاعم وتكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من محتويات.

جرى إيداعهما دار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.







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