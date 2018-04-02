طريقة سداد المقابل المالي لاختبارات قياس

المواطن - الرياض

نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للقياس على تويتر إنفوجرافًا يوضح طريقة تسديد المقابل المالي لاختبارات قياس؟

ويوفر اختبار القدرات العامة 5 فرص للتسجيل والاختبار، ويمكن التسجيل في 4 اختبارات ورقية واختبار واحد محوسب أو 3 من الورقي و2 من المحوسب.

وشدد المركز الوطني للقياس على ضرورة أن يكون هناك فارق ثلاثين يومًا على الأقل بين كل اختبار محوسب من نفس نوع الاختبار.

وأضاف الحساب الرسمي لقياس ردًا على التساؤلات التي جاءت عبر حسابه أن الاختبارات المحوسبة تعقد طوال العام وتتوقف في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد واليوم الوطني والعشرة أيام الأخيرة من رمضان.

ولفت حساب قياس النظر إلى أن إعلان نتائج الاختبار المحوسب غالباً ما يكون خلال يومي عمل وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.

وحول اختبار القدرات العامة الورقية لهذا العام، أكد الحساب في رد على سؤال آخر أن الاختبارات الورقية انتهت لهذا العام ويمكن للراغبين التسجيل في الاختبار المحوسب حيث إنه متاح طوال العام.

وقال الحساب إن المحاولات التي يمكن للفرد دخول الاختبار هي خمس مرات ويمكن دخول الاختبار السادس بعد ثلاث سنوات من أول اختبار.

يذكر أنه أعلنت اليوم الاثنين، نتائج قياس لاختبار القدرات العامة الورقيّة (الفترة الثانية).

ويمكن معرفة نتائج قياس القدرات العامة الورقية من خلال الدخول على موقع قياس عبر الرابط التالي (هنا) وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على شاشة الاستعلام عن النتائج.

اختيار نوع الاختبار.

تحديد اختبار القدرات العامة من القائمة المنسدلة.

إدخال رقم السجل المدني أو رقم الاشتراك.

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على بحث







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