طقس المملكة .. التقلبات مستمرة وعاصفة ترابية وشيكة

المواطن - الرياض

حذر حساب الأمن العام على تويتر، اليوم الثلاثاء، من التقلبات الجوية والظروف المناخية، داعيًا المواطنين والمسافرين لأخذ الحيطة.

وأوضح الحساب أنه نظراً لما تشهده معظم الطرق بمنطقة مكة المكرمة من تقلبات جوية وظروف مناخية مختلفة فإن القوات الخاصة لأمن الطرق تود من المسافرين الكرام أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق.

ارتبطت تحذيرات الأمن العام بتوقعات هبوب عاصفة ترابية على مناطق مختلفة من المملكة، وسط تخوفات من وقوع ما لا تحمد عواقبه.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول أمطار رعدية تكون متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى منطقة المدينة المنورة.

ونوهت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم ، حائل ، الرياض ، الجوف ، تبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لهبوب عواصف ترابية عرب المجمعة.

وكانت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال استقبلت 266 طفلاً بسبب موجة الغبار التي شهدتها الرياض.

وأوضح رئيس قسم طوارئ الأطفال د.فيصل الروقي أن الحالات شملت مرضى الربو، والتهاب الشعب التنفسية، لافتاً إلى أن غالبية الحالات خرجت بعد تلقيها العلاج والعناية اللازمة.

ونوه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة تسميات، الدكتور عبدالله المسند، إلى أن التقلبات الجوية مستمرة لمدة أسبوع كامل في السعودية بإذن الله.

وأضا المسند أن: هذه الأيام تسمى أيام المراويح والسرايات وهي السحب التي تنشأ بعد منتصف النهار، وتتكون وتتشكل السحب بسرعة ومن ثم نسمع الرعد تقريباً نهاية النهار وتبدأ حالة الارتباك الجوي من عصف ريحي وغبار وبرق ورعد يلي ذلك أحيانًا سقوط الأمطار المصحوبة بالبرد.







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