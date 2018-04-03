طلاب قانون اليمامة يشاركون في مؤتمر NMUN بنيويورك ويزورون الأمم المتحدة

المواطن- الرياض

يشارك طلاب وطالبات كلية القانون بجامعة اليمامة في المؤتمر السنوي لـ(NMUN) منظمة الأمم المتحدة النموذجية للأمم المتحدة، حيث يرأس وفد الجامعة الدكتور خالد الحبشان رئيس قسم القانون في كلية القانون بجامعة اليمامة، والذي يستغرق خمسة أيام من 18- 22 مارس 2018م.

وتعد (NMUN) منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، وأكبر مؤتمر دولي يجمع طلاب جامعات دول أعضاء منظمة الأمم المتحدة. وتهدف إلى تعزيز فهم آلية عمل منظمة الأمم المتحدة، والطرق التي تتبعها في التعاطي مع القضايا الدولية المعاصرة وإيجاد الحلول لها.

كما أن المنظمة النموذجية للأمم المتحدة تسعى أيضًا للتأثير بشكل إيجابي على حياة المشاركين من الطلاب والطالبات وإعدادهم ليكونوا على جانب كبير من المعرفة والخبرة الدولية والتعلم من خلال الخبرات التعليمية وحلقات النقاش.

بالإضافة إلى عقد المؤتمرات التي يدعى لها كبار سفراء وموظفي الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية في مقرها بنيويورك. حيث تقوم بأعمالها من خلال برامج التعلم التجريبي للطلاب، وذلك بتدريب مجموعة متنوعة من الطلاب النابهين والمشرفين من هيئة التدريس المرافقين للطلاب من جامعاتهم القادمين منها.

ومن جهة أخرى، تتيح الأمم المتحدة للمشاركين في أعمال المنتدى السنوي المشاركة في المناظرات وإبداء الآراء واقتراح الحلول.

كما تتضمن حلقات النقاش القضايا الهامة التي تعصف بالعالم شرقه وغربه، بما في ذلك النزاعات الإقليمية، التي يذهب النساء والأطفال ضحايا لها، وكذلك مناقشة أساليب وطرق حفظ السلام في الدول المكتوية بالحروب والأزمات الإنسانية، كما أن محور حقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضايا البيئة من المحاور الهامة والرئيسية في تلك النقاشات، بأسلوب تعليمي غير مباشر يعتمد على المشاركة والتفاعل بين الطلاب وزملائهم، وذلك لبناء وصقل المهارات واكتساب الخبرات في الدبلوماسية والتفاوض.



من جهة أخرى، يزور وفد جامعة اليمامة المبنى الرئيس للأمم المتحدة وعمل جولة على المبنى تشمل القاعة الكبرى، وقاعة مجلس الأمن، بالإضافة إلى زيارة الأجهزة التابعة للأمم المتحدة كالجمعية العامة، ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، بالإضافة للمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وعمل زيارات لمعالم نيويورك.







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