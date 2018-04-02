طيران التحالف يدك مواقع ميليشيا الحوثي في البيضاء

المواطن - واس

شنَّ طيران قوات التحالف العربي، صباح اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: “إن الطيران قصف مواقع وتجمعات الميليشيا الانقلابية في معسكر الأمن المركزي المجاور للمجمع الحكومي بمحافظة البيضاء”.

وأضاف المصدر “أن دوي انفجار سُمع عقب الغارات الجوية التي استهدفت آليات وأسلحة الميليشيا الانقلابية بالمعسكر ، كما دمر طيران التحالف طقماً تابعاً للميليشيا الحوثية في مفرق الوهبية باتجاه منطقة قانية، وسقوط من كانوا على متنه بين قتيل وجريح”.

وفي السياق ذاته شنت مقاومة قيفة هجوماً عنيفاً على جبل الرحل الواقع شرقي قرية الزوب، والذي تتمركز فيه ميليشيا الحوثي التي تواصل منه قصفها العشوائي على قرية الزوب بالقريشية بالدبابات، والذي أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر وخلّف أضراراً جسيمة بالمنازل والممتلكات.







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