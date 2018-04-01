فور سيزون وادي السيليكون يستعد لاستقبال ولي العهد

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يستعد وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية لاستقبال ضيفه الأبرز، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يتجه إليه غدًا الاثنين، ضمن جولته التاريخية الممتدة منذ أسبوعين تقريبًا في الولايات المتحدة.

وووفقاً لموقع ريكود الأميركي، المعنيّ بتغطية وادي السيليكون في الولايات المتحدة، فإن فندق فور سيزون سيليكون فالي الشهير أنهى استعداداته لاستقبال ولي العهد، وألغى كافة حجوزاته اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، ونقل المقيمين فيه إلى فنادق أخرى لمدة أسبوع.

وتمت تلك الإجراءات بعد تنسيق تام بين وزارة الخارجية الأميركية وإدارة الفندق، وذلك لتأهيله لاستقبال الوفد السعودي رفيع المستوى بقيادة ولي العهد على مدار الأسبوع الأخير من جولته التاريخية في الولايات المتحدة.

وأوضحت إدارة الفندق أن وقوع الاختيار على الفور سيزون سيليكون فالي، أتى بعد استشارة قيادات وخبراء الأمن لمعرفة أي أماكن الإقامة ستكون أفضل لاستقبال الوفد السعودي، وهو الأمر الذي رجَح كفة الفندق الفاخر بشكل رئيسي.

وتأتي هذه الاستعدادات في الوقت الذي يزور فيه ولي العهد منطقة الساحل الغربي ويلتقي بقادة التكنولوجيا بما في ذلك تيم كوك، وكبار المديرين التنفيذيين في جوجل وفوكس.

ويقع الفندق الفاخر في منطقة إيست بالو ألتو بمدينة سان فرانسيسكو، وهو أكبر أماكن الإقامة في وادي السيليكون، والذي يعتبر المكان الرئيسي لاستضافة الوفود رفيعة المستوى في المدينة.

وكشف بعض الخبراء أنه من المحتمل أن نرى بعض الإعلانات الكبيرة فيما يتعلق بالشراكات بين الكيانات الرائدة في الولايات المتحدة والهيئات الحكومية بالسعودية والشركات الناشئة البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وقطاعات المركبات ذاتية الحكم.

ووفقاً لرويترز فإن الشراكات التكنولوجية ستلعب دورًا في تحقيق خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة 2030، وهو نفس النهج الذي عزز إمكانية عقد صفقات مع مؤسسات بريطانية ضخمة مثل جونسون آند جونسون وميدوباد لاستخدام الذكاء الاصطناعي لاستكمال المبادرات الحالية للمملكة من أجل رقمنة الرعاية الصحية كجزء من برنامج التحول الوطني.







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