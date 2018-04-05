فيصل بن بندر: الجامعات أصبحت اليوم أهم ركائز نهضة الوطن

المواطن- الرياض

قال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض: إن الجامعات بالمملكة أصبحت اليوم من أهم الركائز والأعمدة التي تقوم عليها نهضة الوطن، مشيرًا إلى أنها مؤسسة بشكل جيد.

وشدد فيصل بن بندر على أهمية دعم هذه الجامعات والوقوف معها في مسيرتها.

جاء ذلك في تصريحات له عقب رعايته، أمس الأربعاء، حفل تخرج فوج جديد من طلاب جامعة الفيصل وطالباتها في كليات إدارة الأعمال، الهندسة، والدراسات العليا، والذي أقيم في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عضو مجلس إمناء جامعة الفيصل، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد، عضو مجلس الأمناء، رئيس اللجنة التنفيذية بجامعة الفيصل.

وعبر أمير الرياض عن سعادته بحضوره لحفل تخريج جامعة الفيصل، وقال: هذه مناسبة عزيزة على الوطن ككل، وبهذه الدفعة الغالية من أبنائنا الخريجين والخريجات، وأرجو أن يوفقهم الله في مستقبلهم، ويحافظوا على هذا الوطن، ويؤدون دورهم كاملًا في خدمة له، وأن نجعل من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نبراسًا لنا في العطاء والعمل، ونحذو حذو كل من يعمل في صالح هذا الوطن.

واستهل الحفل بمسيرة أعضاء هيئة التدريس، ثم أعلنت هند السديري نائبة عميد شؤون الطلاب أسماء الخريجات والخريجين من طلبة كلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة.

ثم ألقى محمد ال هيازع مدير جامعة الفيصل كلمة أكد فيها أن جامعة الفيصل تدفع، ومن قلب هذا الوطن، بدماءٍ جديدة إلى شرايين الجسد الواحد المتحد وقد عاهدوا الله ثم القيادة والوطن على أن يكون وطنهم هو كل الولاء والانتماء، ونحن في إدارة الجامعة نشكرهم على كل يوم كان لهم في هذه الجامعة، ومؤكدين التزامنا على أن تبقى لهم جامعتهم بابًا مفتوحًا وبيت استشارة ودار خبرة لهم جميعًا في كل لحظة من مشوارهم الميداني والعملي.



وأضاف آل هيازع أن التحدي الحقيقي أمام طموح العزم ومرحلة الحزم الظافرة اليوم هو تحدٍّ تعليمي قبل كل شيء؛ لأن بناء الإنسان في الأمم الناهضة سابق لكل بناء من بعده. ولأن قدر جامعة الفيصل التاريخي هو أن تكون المثال والقدوة بوصفها الاسم الرائد في منظومة التعليم الجامعي، وهي بالمناسبة مؤسسة تربوية غير ربحية تحتفل هذا العام بعيدها العاشر.. واليوم تحصد الجامعة مراكز تنافسية مرموقة ضمن أفضل الجامعات العالمية. فوفق تصنيف (التايمز) لمؤشرات التعليم العالي لعام 2018 حصلت جامعة الفيصل على المركز الثاني على مستوى كل الجامعات السعودية والسابع على المستوى العربي.

ثم شاهد الحضور فيلمًا حول الجامعة وتخصصاتها، ثم ألقيت كلمة الخريجين بعد ذلك أدى الخريجون القسم.

الجدير بالذكر أن جامعة الفيصل تحفل اليوم بتخريج احتفالية تخريج 205 طالبات و130 طالبًا في إدارة الأعمال والهندسة و26 طالبًا من كلية الأمير سلطان للإدارة بجدة، وتتواصل الاحتفالية يوم الخميس 19 رجب 1439هـ، لتخريج 153 طالبة و89 طالبًا من كلية العلوم والدراسات العامة وكلية الطب.







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