في العدد الجديد من “المواطن” ديجيتال.. استثمارات في التقنية والتكنولوجيا والترفيه

المواطن - الرياض

تناول العدد الجديد من “المواطن” ديجيتال بالرصد والتحليل نتائج الزيارة المهمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.

وتطرقت الصحيفة في عددها الجديد إلى الزيارة المهمة لولي العهد للساحل الغربي الأميركي، ونتائج تلك الزيارة والتي تتمثل في جذب استثمارات في مجالات التقنية والتكنولوجيا والترفيه.

واشتمل العدد الجديد على تصريحات خاصة لدينيس روس المبعوث الأميركي الأسبق للشرق الأوسط، حيث أكد أن الاعتدال الذي يتبناه ولي العهد يعيد صياغة المنطقة.

ورصد العدد الزيارات المهمة واللقاءات مع كبار السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين في أميركا، ومنهم إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ، والإعلامية المخضرمة أوبرا وينفري، ولقاء مع الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما، وأيضا لقاء مع الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

ورصد العدد الجديد بالتحليل ولغة الأرقام فوائد مشروع الطاقة الشمسية العملاق والذي يفوق في أهميته اكتشاف النفط في المملكة، كما سيتيح تصدير ما قيمته 95% من إنتاج النفط.

وتناولت الصحيفة رؤية ولي العهد تجاه القضايا الإقليمية، حيث أكد أن الحرب مع إيران ليست مستبعدة.

وتطرقت الصحيفة لحديث ولي العهد لمجلة تايم، حيث أكد أنه يجب بقاء القوات الأميركية في سوريا لوقف المخططات الإيرانية.

ورصد العدد الجديد من “المواطن” ديجيتال تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة بوينج لصناعة الطائرات، والتي تستهدف توطين أكثر من 55% من صيانة وإصلاح الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة.







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