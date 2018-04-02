ماكرون يحذر من فيسبوك وجوجل

المواطن - متابعة

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من سيطرة فيسبوك وجوجل مؤكدًا أنهما أصبحتا أكبر من أن تتم السيطرة عليهما.

وقال ماكرون إن فيسبوك وجوجل باتتا محتكرتين في سوق الإنترنت ما يعد أمرًا خطيرًا، مرجحًا أن تواجه الشركتان التفكيك.

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية : لديهما قضية كلاسيكية جدًا في مسألة الاحتكار، هما لاعبان ضخمان وسيأتي الوقت الذي ستقول لحكومتك وشعبك استيقظوا، لكنني أعتقد أنها ستكون مشكلة أميركية

وأوضح ماكرون أن الخطر يكمن ليس في انهيار الشركتين أو إفلاسهما بل في خروجهما عن السيطرة، متوقعًا أن تتعرض الشركتان لخيار التفكيك في هذه المرحلة، وهو ما حدث في البداية للشركات العملاقة في قطاع النفط.

كما اعتبر ماكرون أن الذكاء الاصطناعي يعد تهديدًا للديمقراطية، بعد أن كان قد أعلن عن استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في أبحاث الذكاء الاصطناعي لتسريع الابتكار ومواكبة الصين والولايات المتحدة في هذا المجال.







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