متحدث التحالف يكشف مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية تجاه المملكة

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، عن مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

ورحب المالكي في مؤتمر صحفي يعقد الآن في الرياض بإدانة البيت الأبيض للعدوان الحوثي الإيراني على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر أمس.

وقال المالكي إن التحالف أصدر أكثر من 21 ألف تصريح بحري، مشيرًا إلى أن التحالف يعمل على تسهيل دخول المساعدات عبر 22 منفذاً في اليمن.

ولفت المالكي إلى بدء المرحلة الرابعة من مكافحة جائحة الكوليرا في اليمن.







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