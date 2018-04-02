مصادر “المواطن”: معنفة أبها تُنكر واقعة التعنيف

المواطن - سعيد مشهور - أبها

أكدت مصادر خاصة لـ”المواطن” أن معنفة أبها أنكرت واقعة التعنيف، بعد تداول مقطع فيديو لامرأة تستجدي الدفاع عنها بسبب تعنيفها.

وكان المشرف على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ‏قد أكد أنه تم الوصول إلى الحالة من قبل الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويتم التحقق مما تم تداوله.

يذكر أنه تم تداول مقطع فيديو يظهر صوت امرأة وهي تصرخ ويُقال إنها تتعرض للتعنيف في أحد المنازل بمدينة أبها، فيما طالب متداولو المقطع من الجهات المعنية مباشرة الحالة ومحاسبة معنفيها.







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