معركة بالأسلحة النارية تنتهي بإصابة 4 أشخاص في نورث كارولينا

المواطن - نورث كارولينا

أصيب 4 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية أثناء القيادة على طريق سريع في ولاية نورث كارولينا الأميركية، حسبما أفادت السلطات الأميركية، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مكتب شرطة مقاطعة كليفلاند قوله في بيان صحفي إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين ركاب سيارتين على الطريق السريع بالقرب من منطقة كينغز ماونتين.

وتوقفت سيارة واحدة تقل ثلاثة رجال مصابين في الممر الشرقي بينما غادرت الأخرى المكان.

ونُقل الشباب الأربعة، وهم في منتصف العشرينات، إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي بدت غير خطيرة. ولم ترد تفاصيل عن سبب اندلاع الشجار المسلح.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :