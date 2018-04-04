موبايلي تفتح فروع مبيعات جديدة في عدد من أسواق المملكة التجاريَّة

المواطن - الرياض

افتتحت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عددًا من فروعِها في الأسواق التجارية الكُبرىٰ بمختلف مناطق المملكة ويأتي ذلك ضمن خطط الشركة التوسعيَّة في تلبية احتياجات مشتركيها.

وقال الرئيس التنفيذي للمبيعات خالد رياض: “نسعى من خلال افتتاحِنا لعددٍ من فروع المملكة تلبيةً لاحتياجات عملائنا ولنكون الأقرب لهم حيث تعد الأسواق التجارية التي تتوفر بها فروعنا هي من أكثر الأسواق زيارة”

وأضاف الرئيس التنفيذي للمبيعات: “افتتحنا فروعنا بالأسواق التجارية في المنطقة الوسطىٰ والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية ونوفّر من خلالِها بيع الخطوط المفوترة ومسبقة الدفع ومبيعات الألياف البصرية بالإضافة إلى الأجهزة الذكيَّة، ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية RISE والتي تهدف إلى استعادة الشركة لريادتها التجارية في أسواق المملكة.

يُذكر أن شركة موبايلي استحدثت مؤخرًا باقاتها المفوترة ومسبقة الدفع وخدمات البيانات بمزايا فريدة من نوعها للاتصال داخل وخارج الشبكة محليًا، وذلك حرصًا منها على تقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها في المملكة.







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