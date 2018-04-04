موشن جرافيك “المواطن”.. شغف سعودي بتقنية هايبر لوب

المواطن - الرياض

يعكس اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل تقنية هايبر لوب إلى المملكة رغبته في تحديث المجتمع وتطويره لما يتوافق مع التقنيات الحديثة.

ولعل الجميع يذكر كلمات ولي العهد الشهيرة في حوارة مع توماس فريدمان والذي قال فيها ” لهذا السبب أنا في عجلة من أمري” لتأتي تقنية الهايبر لوب كواحدة من الطفرات التي قد تحقق الكثير في المملكة.

والمعروف أن هايبرلوب هو أحد أهم مفاهيم وسائل النقل على مستوى العالم، وهو أسرع الأنظمة التي يمكن استخدامها مدنياً في العالم، وهو عبارة عن دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين.

وداخل الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولده موتور كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية.

وتستطيع كل كبسولة حمل نحو 20 راكباً، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون أي مشكلة أو خطر لاصطدام الكبسولات ببعضها أو خروجها عن المسار، كما توجد مسافة أمان بين كل كبسولة والأخرى تبلغ خمسة أميال.

سرعة الهايبرلوب تفوق سرعة الصوت وتسير بسرعة 1200 كم في الساعة، ستستطيع أن تقطع المسافة ما بين نيويورك بالولايات المتحدة والعاصمة الصينية بكين في ساعتين وبين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في 35 دقيقة، بمتوسط ​​سرعة 598 ميلاً في الساعة أي 962 كم / ساعة، بسرعة قصوى تبلغ 760 ميلاً في الساعة 1،220 كم / ساعة.

وتبلغ المسافة ما بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس نحو 615 كيلومتراً تقريباً، ويستغرق السفر بالسيارة بين المدينتين نحو 5 ساعات و30 دقيقة تقريباً عند سلوك أقصر طريق بين المدينتين، فيما يستغرق السفر بالطائرة نحو ساعة و20 دقيقة.







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