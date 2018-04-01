نائب أمير مكة المكرمة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد السواط

المواطن- واس

نقل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد أحمد صامل السواط الذي استشهد بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر، في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة الطائف، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه.







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