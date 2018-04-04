هذا السبب قد يُمكّن الأهلي من الفوز على الهلال

المواطن - محمد سمعه

سيلتقي النادي الأهلي مع منافسه نادي الهلال يوم 7 أبريل الجاري في إطار لقاءات الجولة ال25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويمر الأهلي بفترة جيدة للغاية، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول، بجانب تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعد تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا أصبح موقف الراقي حول المنافسة على لقب الدوري السعودي قوي للغاية حيث قد يتمكن الراقي من الفوز على الهلال يوم السبت المقبل بسبب الروح المعنوية المرتفعة والتي يشعر بها لاعبو الأهلي بعد فوزهم على تراكتور الإيراني.

أما الهلال فقد يخسر مباراة الأهلي بسبب الروح المعنوية السيئة والتي يعيشها اللاعبون بعد الخسارة من نادي العين الإماراتي والخروج من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وستكون مباراة الأهلي والهلال هي مباراة الحسم والمباراة المنتظرة من قبل جماهير الكرة السعودية لمعرفة مَن سيكون بطل الدوري السعودي في الموسم الحالي بشكل كبير.

فاز الأهلي على نادي الرائد في آخر مبارياته في الدوري السعودي بثلاثية دون رد، بينما فاز الهلال على نادي القادسية بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة ال18.

سجل كل من مهند عسيري ومؤمن زكريا هدفي الأهلي في شباك نادي تراكتور الإيراني بالأمس.







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