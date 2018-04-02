هنا.. رابط وطريق الاستعلام عن نتائج قياس #القدرات_العامة

المواطن - الرياض

أعلنت اليوم الاثنين، نتائج قياس لاختبار القدرات العامة الورقيّة (الفترة الثانية) .

وقال مركز قياس في تغريدة عبر حسابه في تويتر: إن إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقيّة (الفترة الثانية) على موقع قياس ويمكنكم معرفة النتائج من خلال زياة الموقع الرسمي لمركز قياس.

وتصدرت أسئلة نتائج اختبار القدرات العامة الورقيّة أسئلة المواطنين عبر حساب المركز الوطني للقياس في تويتر خلال الأسبوع الماضي.

ويمكن معرفة نتائج قياس القدرات العامة الورقية من خلال الدخول على موقع قياس عبر الرابط التالي (هنا) وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على شاشة الاستعلام عن النتائج.

اختيار نوع الاختبار.

تحديد اختبار القدرات العامة من القائمة المنسدلة.

إدخال رقم السجل المدني أو رقم الاشتراك.

إدخال رمز التحقق ثم الضغط على بحث.

ويواصل المركز الوطني للقياس تسهيل وصول الخدمات للمستفيدين عبر افتتاح العديد من المقرات فضلًا عن تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات بمشاركة المختصين.

وقبل أيام وقّع صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بوزارة العمل الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتعاون المشترك لتطوير مقاييس على مستوى الأفراد تسهم في تحقيق تقدم تنموي تخدم الأسرة والمجتمع، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون فيما من شأنه رفع العائد الاجتماعي والتنموي لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية باستخدام أدوات ومقاييس عملية تساعد على تحسين واقع الأفراد والمستوى المعيشي للأسرة.

وأكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بوزارة العمل الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في تصريح صحفي، أن مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع مركز قياس تعد مهمة لما يقدمه المركز من مقاييس تصب في تنمية المجتمع و الأسرة ومنها مقياس الاستعداد الأسري ومقياس النمو الإيجابي، وغيرها من المقاييس التي يقدمها للمسؤولية المجتمعية.

وأضافت التويجري أنهم في مجلس شؤون الأسرة بصدد وضع الخطط الاستراتيجية، منها استراتيجية الأسرة للفئات المختلفة من المرأة والطفل وكبار السن ، حيث إن المقاييس التي يقوم فيها مركز قياس تساعد متخذي القرار في تلمس الاحتياجات التنموية، كما أنها تعد أداة يمكن الوصول من خلالها إلى الأهداف، وذلك عن طريق الإحصائيات والأرقام التي يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرار .

وتأتي مذكرة التعاون انطلاقاً من رؤية المملكة 2030م ودعمًا لأهداف التحول الوطني 2020م ، التي يسعى من خلالها مجلس شؤون الأسرة والمركز الوطني للقياس لتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق من خلال بناء وتطوير الشراكات بما يُسهم في التكامل بين الجهات ورفع كفاءة العمل.







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