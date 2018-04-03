3 أسئلة تشغل مستفيدي حساب المواطن .. أهمها الدفعة الخامسة والزوجة كرب أسرة

المواطن - الرياض

تتوالى استفسارات المواطنين بشأن حساب المواطن والقضايا المتعلقة بالدعم، ومن أهم تلك الاستفسارات التي أجاب عنها حساب المواطن ، موعد صرف الدفعة الخامسة، وكيفية تسجل الزوجة كرب أسرة، فضلاً عن المدة الزمنية لحساب المواطن ، وهل سيتم إيقافه بعد فترة معينة؟

الدفعة الخامسة

وأوضح حساب المواطن في رده على استفسارات المواطنين أن صرف الدفعة الخامسة من الدعم في حساب المواطن سيتم بعد 8 أيام لمن استكملوا شروط الاستحقاق والأهلية.

وكان برنامج حساب المواطن ، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم إيداع الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في العاشر من شهر أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يستفيد من الدفعة الخامسة من حساب المواطن المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية يوم 11 مارس 2018.

الزوجة كرب أسرة

أما عن الحالات التي يتم فيها تسجيل الزوجة كرب أسرة، أوضح حساب المواطن ردًا على استفسار أحد المواطنين إنه بإمكان الزوجة التسجيل كرب أسرة إذا كان الزوج فاقد الأهلية وإضافة مرفق لإثبات حالة الزوج.

وأشار حساب المواطن إلى أن الزوجة في هذه الحالة تقوم بالتسجيل كرب أسرة وتختار “متزوج” من قائمة بيانات عامة ثم تختار نعم للإجابة على سؤال هل الزوج مسجون وترفق المستندات.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه مراعاةً للحالات المختلفة لتركيبات الأسر، يمكن لعائلة السجين، إتمام عملية التسجيل في البرنامج مع إضافة الوثائق التي تثبت الحالة.

وأضاف حساب المواطن أنه يمكن لعائل فاقد الأهلية التسجيل في البرنامج مع إضافة الوثائق التي تثبت الحالة.

ولفت حساب المواطن إلى أن الوثائق المطلوبة لتسجيل فاقد الأهلية هي: صك شرعي بعدم الأهلية، أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرَضية.

وحول كيفية التسجيل في البرنامج أوضح حساب المواطن أنه يتم الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا)، واختيار متزوج من قائمة “بيانات عامة”، ثم اختيار (نعم) لسؤال “هل عائل الأسرة فاقد الأهلية؟”، وإضافة الوثيقة المطلوبة في آخر مرحلة.

هل البرنامج لفترة محدودة؟

ورداً على استفسارات المواطنين بشأن هل سيكون البرنامج متاح لفترة محدودة أم سيستمر؟ أكد حساب المواطن أنه برنامج قائم ومستمر، وليس لفترة مؤقتة كما يعتقد البعض.

وجاء ذلك ردًّا من خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على استفسار مواطن قال فيه: “حساب مواطن فترة مؤقتة؟ أي سنة ويتوقف أم مستمر؟”.

وجاء تأكيد حساب المواطن ليدحض بعض المزاعم التي تقول: إن حساب المواطن لفترة محددة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية.







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