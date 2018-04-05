5 ملايين دولار من المملكة لتونس لترميم جامع الزيتونة

المواطن - واس

وقعت المملكة والجمهورية التونسية، اليوم، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها المملكة منحة مالية لتونس بقيمة 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الـ43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأكد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب إشرافه بصحبة معالي وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم على مذكرة التفاهم التي وقعها كلٌّ من نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، أن المنحة تأتي في إطار علاقات التعاون بين المملكة وتونس، وتعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مزيد من ربط جسور التواصل مع أشقائها العرب والمسلمين.







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