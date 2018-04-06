6 وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأبرز المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ميزانية: درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، إدارة مالية).

– مراجع داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، إدارة مالية)، أو شهادة الدبلوم العالي في المراجعة الداخلية.

– محرر صحفي: درجة البكالوريوس في تخصصات (إعلام، صحافة).

– موظف استقبال: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مصمم إنفوجرافيك: درجة البكالوريوس في تخصصات (تصميم جرافيك ووسائط رقمية، برامج المونتاج).

– منسق لجان: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة عامة، إدارة أعمال).

وأوضح المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 إبريل 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 إبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)







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