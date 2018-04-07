7 أيام تفصلنا عن الدفعة الخامسة من دعم حساب المواطن .. التسجيل مستمر والصرف بأثر رجعي

المواطن - الرياض

لم يعد يفصلنا سوى 7 أيام فقط على موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة من حساب المواطن ، لمن استكملوا شروط الاستحقاق والأهلية.

وكان برنامج حساب المواطن ، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتم إيداع الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في العاشر من شهر أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يستفيد من الدفعة الخامسة من حساب المواطن المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية يوم 11 مارس 2018.

التسجيل مستمر

الجدير بالذكر أن التسجيل مستمر للدفعة السادسة في حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا)، حيث من المقرر أن يستمر التسجيل حتى موعد استحقاق الدفعة الخامسة، كما هو متبع في برنامج حساب المواطن ، وكما تم خلال الدفعات السابقة.

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

الاعتراض على الأهلية

ويتيح حساب المواطن الاعتراض على الأهلية من خلال آلية التقديم باعتراض في حال عدم استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم في البرنامج.

وأوضح حساب المواطن أنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأشار حساب المواطن إلى أنه من أجل تسجيل اعتراض على عدم الأهلية يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن على الإنترنت، ثم الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال أيقونة (قائمة دراسة الأهلية).

اختيار أيقونة أسباب عدم الأهلية.

اختيار أيقونة تقديم اعتراض ثم تعبئة البيانات اللازمة وسيتم رفع الاعتراض.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن، أمس الأحد، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة لشهر أبريل الجاري.

وأوضح حساب المواطن الخطوات لمعرفة حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية:

وذلك بالدخول إلى قائمة دراسة الأهلية والتي تنقسم إلى ثلاث حالات:

– حالة المستفيد والتابعين المؤهلين

– حالة المستفيد غير مؤهل

– لم يتم دراسة حالة الأهلية

الصرف بأثر رجعي

وأكد حساب المواطن أنه في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي.

ولفت حساب المواطن في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء أمس الأحد، إلى أن الأثر الرجعي سيكون عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.







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