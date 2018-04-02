AMC تترقب لقاء ولي العهد لإطلاق الترفيه في المملكة

المواطن - الرياض

أثارت رحلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى لوس أنجلوس، شهية صناع الفن والترفيه في العالم الذين يرون في المملكة سوقًا جديدًا وخصبًا ومربحًا للأعمال الفنية، وذلك بعد القرار التاريخي بفتح مجال السينما بالمملكة.

ويسعى ولي العهد للاستثمار في كل المجالات؛ بهدف زيادة الإنتاج الإبداعي للفنانين السعوديين ورجال الأعمال، ولجعل المملكة مركزًا محوريًّا في صناعة الترفيه العالمية والفن.

إيه إم سي:

وضمن الشركات العالمية المعنية بالفن والترفيه، تنتظر شبكة AMC للدخول إلى سوق المملكة بقوة وإطلاق الترفيه بضوابط مُحددة مسبقًا لا تخل بالآداب أو التقاليد السعودية.

وAMC وهي شبكة قنوات فضائية أميركية تبث القناة بشكل رئيسي الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى كمية محدودة من البرامج الأصلية.

كما أن شركة AMC هي مختصة بالمسارح في ولاية كانساس، وأكبر مشغل للمسرح في العالم، حيث تعتزم الشركة بناء دور سينما في المملكة مع سلسلة Vue Entertainment الأوروبية وiPic Entertainment.

ولي العهد في لوس أنجلوس:

وأكدت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية، أن ولي العهد الأمير سيلتقي نجوم السينما في جولته المنتظرة لهوليوود هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يقابل العديد من القيادات والمنتجين وصناع السينما خلال تواجده في المقر الأول للفن بالولايات المتحدة الأميركية.







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