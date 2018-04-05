Cristiano Ronaldo ليس الأول.. هؤلاء نالوا تصفيق الجمهور المنافس

المواطن - مروة نبيل

أجبر Cristiano Ronaldo جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي على التصفيق له، بعدما أحرز هدفًا خرافيًّا في شباك الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون، في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واحتضن ملعب “أليانز ستاديوم” مباراة يوفنتوس وريال مدريد التي أُقيمت، مساء الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت تألقًا لافتًا من قائد المنتخب البرتغالي Cristiano Ronaldo ونجح في تسجيل هدفين، فيما تكفل مارسيلو بإحراز الهدف الثالث.

وبعد تسجيل Cristiano Ronaldo هدف ريال مدريد الثاني من ركلة خلفية مزدوجة بطريقة مذهلة؛ ما دفع معظم جمهور يوفنتوس في المدرجات على الوقوف والتصفيق لنجم الملكي في بادرة طيبة منهم.

وحرص Cristiano Ronaldo على رد التحية لجماهير نادي يوفنتوس بعد إحراز الهدف الخرافي في مرمى بوفون، كما قام برد التحية مُجددًا بعد نهاية مباراة دوري أبطال أوروبا بفوز ريال مدريد بثلاثية دون رد.

وبعد واقعة Cristiano Ronaldo مع جمهور يوفنتوس الإيطالي، كشف صحيفة “ماركا” الإسبانية عن أبرز الحالات التي دفعت جمهور أصحاب الأرض في المباريات للتصفيق للاعب في الفريق المنافس.

نال نجم نادي ريال مدريد لوري كانينجهام تصفيق من جمهور الغريم التقليدي برشلونة في مباراة الدوري الإسباني موسم 1979/ 1980، في اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي بثنائية دون رد، وذلك على الرغم من عدم إحرازه لأهداف، إلا أنه كان مؤثرًا في المباراة.

صفق جمهور ريال مدريد للأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا خلال المباراة التي جمعت الملكي بنادي برشلونة في كأس الدوري موسم 1982/ 1983، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2/ 2، وسجل نجم البارسا الهدف الثاني.

استحق نجم ريال مدريد، الظاهرة رونالدو تحية جمهور مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2002/ 2003، بعدما سجل هاتريك بلقاء ربع النهائي.

ووقف جمهور ريال مدريد بالكامل لتحية النجم البرازيلي رونالدينيو، بعد تألقه في الكلاسيكو الإسباني وتسجيله هدفين في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية، وقدم جمهور الملكي التحية ووقف لنجم يوفنتوس أليساندرو دل بييرو موسم 2008/ 2009، عقب إحرازه هدفي الفوز.

قام جمهور أتلتيكو مدريد بتحية ليونيل ميسي بعد تسجيله هاتريك في مباراة كأس الملك 2008/ 2009، ونال أندريس إنيستا تحية جمهور إسبانيول خلال مباراة الدوري الإسباني موسم 2010/ 2011، وواصلت الجماهير دعم نجوم برشلونة، وقدم محبو أتلتيك بلباو تشجيعًا حارًّا للنجم تشافي هيرنانديز في الليغا 2014/ 2015.

وقبل واقعة Cristiano Ronaldo مع جمهور يوفنتوس، نال تشابي ألونسو تحية وتصفيق من جماهير ريال مدريد خلال مباراة الملكي وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2016/ 2017، خاصة أنه واحد من أبرز نجوم الريال السابقين قبل انتقاله للبافاري.







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