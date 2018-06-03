بالصور.. رؤوم رفحاء تقيم برنامج اليوم الرمضاني لأبنائها الأيتام

المواطن - رفحاء

‏أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في محافظة رفحاء (رؤوم) برنامج اليوم الرمضاني لأبنائها الأيتام، وذلك يوم السبت الثامن عشر من شهر رمضان المبارك.

وبدأ البرنامج بعد صلاة التراويح، واستمر حتى قبيل صلاة الفجر، واشتمل على العديد من الفقرات الثقافية والرياضية كالسباحة ومباراة في كرة القدم تحت إشراف المدرب طارف الشيحي.

الجدير بالذكر أن برنامج اليوم الرمضاني اقتصر على أبناء الجمعية من طلاب المرحلة الثانوية، وبحضور موظفي الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الإعلاميين البارزين في المحافظة الذين شاركوا الأيتام السحور المعد بهذه المناسبة.

وعلى هامش البرنامج، اطلع الضيوف على البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية للأيتام وأسرهم.

ويهدف البرنامج للكشف ‏عن مواهب الأيتام والمهارات التي يمتلكونها، وذلك استعدادًا للمشاركة في الأولمبياد الوطني الأول الذي تنظمه جمعية آباء للأيتام في منطقة عسير.

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