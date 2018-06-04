تحديات أمام وزارة البلديات في 17 أمانة و20 ألف تجمع سكاني

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير، غانم المحمدي، أن الوزارة بادرت بعمل تشخيص كامل للقطاع البلدي مع بداية الرؤية، وحصرت التحديات التي تواجهها في 268 بلدية و17 أمانة و20 ألف تجمع سكاني.

وأوضح المحمدي، في حواره ببرنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، أن وزارة الشؤون البلدية لديها هدفان أساسيان ضمن برامج رؤية 2030: الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين المشهد الحضري.

ولفت إلى أن الوزارة أنجزت 21 ألف متر مربع جديد من الواجهات البحرية، و20 مليون متر جديد من الحدائق والمنتزهات، و80 جسرًا و27 نفقًا، ونسبة النمو في الطرق الجديدة زادت من 4 إلى 6%.

وأردف المحمدي: “لدينا حوالي 97 ألف سيارة تالفة بشوارع المملكة، أزلنا الآن منها أكثر من 41 ألفًا، و373 ألف متر من الأرصفة المتهالكة عالجنا منها حوالي 155 ألفًا”.

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