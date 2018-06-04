شاهد بالصور .. مراسم تعاقد التعاون مع العقل البرتغالي بيدرو

المواطن - محمد سمعه

وقع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني الجديد لنادي التعاون، على عقود تدريبه للنادي في مؤتمر صحافي أقيم بالأمس في مقر نادي التعاون.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون على “تويتر” صورًا من المؤتمر الصحافي للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام المحلية.

يذكر أن المدرب بيدرو إيمانويل جاء لتدريب نادي التعاون خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

ويذكر أن نادي التعاون كان خسر من فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ26 والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017- 2018.

احتل نادي التعاون المركز السابع في ترتيب أندية الدوري السعودي في الموسم المنصرم برصيد 34 نقطة.

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