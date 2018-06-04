لطيفة: أمي ربتني على الفلترة والنفوس المريضة تفهمني خطأ

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكدت الفنانة لطيفة، أن أمها ربتها على الفلترة، كما أنها نشأت في عائلة ليست اجتماعية.

وأضافت لطيفة، في حوارها ببرنامج “مجموعة إنسان” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة إم بي سي 1، أن بعض النفوس المريضة وأعداء النجاح يتعمدون أن يفهموها بالخطأ، متابعة أن أمها تمثل بالنسبة لها مدرس موسيقى والتزام، وأن والدها رجل جيش.

وأردفت لطيفة: “عشت حياة ماراثونية من الطموح في الموسيقي، وتونس بداخلي وأعيش رمضان على الطريقة الرمضانية”.

لطيفة : أمي ربتني على الفلترة .. ونحن لسنا عائلة إجتماعية #مجموعة_إنسان #لطيفة_في_مجموعة_إنسان pic.twitter.com/9YSXP8O6iR — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) June 3, 2018

فيديو .. ناصر القصبي ردًا على الفوزان : كيف تجرأت وتتهمنا بالدعوة للزنا

تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن