لطيفة: أمي ربتني على الفلترة والنفوس المريضة تفهمني خطأ

لطيفة: أمي ربتني على الفلترة والنفوس المريضة تفهمني خطأ

2018/06/04
الساعة 2:05 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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لطيفة التونسية
المواطن - عبدالرحمن دياب

أكدت الفنانة لطيفة، أن أمها ربتها على الفلترة، كما أنها نشأت في عائلة ليست اجتماعية.

وأضافت لطيفة، في حوارها ببرنامج “مجموعة إنسان” الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني على قناة إم بي سي 1، أن بعض النفوس المريضة وأعداء النجاح يتعمدون أن يفهموها بالخطأ، متابعة أن أمها تمثل بالنسبة لها مدرس موسيقى والتزام، وأن والدها رجل جيش.

وأردفت لطيفة: “عشت حياة ماراثونية من الطموح في الموسيقي، وتونس بداخلي وأعيش رمضان على الطريقة الرمضانية”.

 

 

 

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