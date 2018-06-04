مونديال 34 .. أنقذ الطليان من الفساد وشهد ظهور العرب الأول

المواطن - محمد سمعه

انطلقت النسخة الثانية من بطولة كأس العالم في عام 1934 في دولة إيطاليا، وذلك بعد نجاحها المميز قبل 4 سنوات في دولة الأوروغواي.

وشارك في بطولة كأس العالم عام 1934، 16 منتخبًا، بينما رفضت الأوروغواي بطلة العالم في عام 1930 المشاركة في النسخة الثانية من المونديال ردًّا على رفض معظم المنتخبات الأوروبية المشاركة في البطولة والتي أقيمت في أراضيها.

وعُرف عن البطولة الظلم التحكيمي والفساد السياسي والذي لاحقها لوجود الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني والذي روج للبطولة، مستخدمًا أدوات الفساد لديه أثناء حكمه لإيطاليا.

وقيل كذلك إن موسوليني اختار حكام بشكل مقصود ومعين لمساندة المنتخب الإيطالي وتمهيد طريقه نحو الفوز بلقب المونديال.

وشهد مونديال إيطاليا عام 1934 الظهور العربي الأول عندما مثل المنتخب المصري العرب وخرج من الدور الأول بعد الخسارة من المنتخب المجري برباعية مقابل هدفين.

وفاز اللاعب التشيكي أولدريش نيجيلدي بلقب هداف مونديال 1934 برصيد 5 أهداف متفوقًا على اللاعب الإيطالي أنجيلو سكيافيو والذي أحرز 4 أهداف بالتساوي مع اللاعب الألماني إيدموند كونين.

وتُوج منتخب إيطاليا بلقب مونديال 1934، وذلك بعد فوزه على المنتخب التشيكي في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة شهدت حضور 55 ألف متفرج في ذلك الوقت.

وكانت أكبر مباراة شهدت أهداف في مونديال 1934 هي مباراة إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية والتي انتهت بفوز الإيطاليين بسباعية مقابل هدف.

يذكر أن المنتخب الإيطالي فشل في الصعود إلى مونديال روسيا للمرة الأولى منذ مونديال 1958 في السويد.

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