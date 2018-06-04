هنا إمساكية اليوم 19 رمضان ومواقيت الصلاة

المواطن - الرياض

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في اليوم 19 من الشهر الفضيل في العديد من المدن السعودية.

وطبقًا لتقويم أم القرى فإن موعد أذان المغرب 19 رمضان سيكون في تمام الساعة 7.00 مساء في مكة المكرمة، فيما سيكون في تمام الساعة 7.08 دقيقة في المدينة المنورة.

أما في الرياض فسيكون موعد أذان المغرب يوم 19 رمضان في تمام الساعة 6.40، أما في بريدة سيكون أذان المغرب في تمام الساعة 6.54، في حين سيكون أذان المغرب في أبها في تمام الساعة 6.44.

أما آخر أذان للمغرب في يوم 19 رمضان سيكون في تبوك بحلول الساعة 7.28 مساء.

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