أبل تستعد لإنتاج السيارات ذاتية القيادة في هذا الموعد

المواطن - متابعة

بعد وصول قيمة شركة أبل السوقية إلى 1 تريليون دولار كأول شركة في العالم تبلغ هذا الرقم، تخطط شركة التكنولوجيا العملاقة إلى ما هو أبعد من إنتاج الأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وبحسب موقع “إنترناشونال بزنس تايمز” الشركة، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا، تخطط لإنتاج سيارات بحلول 2025، مضيفًا أن “أبل” تنوي التوسع في مشاريعها لتشمل أسواقًا وزبناء جدد.

وتوقعت مذكرة بحث أجراها المحلل مينغ تشي كو، أن تطرح “أبل” سياراتها خلال السنوات القليلة المقبلة بعدما كثر الحديث عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أنها ستكون ذاتية القيادة حسب أغلب التقديرات.

وتأتي هذه التقارير بعد ورود أنباء مفادها أن الشركة الأميركية شيدت مؤخرًا في العاصمة الألمانية برلين، “مكتبًا سريًّا” يكرس معظم جهوده لتقنيات النقل، وذلك بالاستعانة بفريق من مهندسي السيارات المتخصصين.